Mientras la Patagonia arde las conductas imprudentes de turistas y visitantes siguen sorprendiendo. En plena emergencia ígnea, con incendios en distintas provincias, una pareja de Berazategui, Buenos Aires, fue multada cuando los sorrpendieron intentando hacer un asado en el Parque Nacional Los Alerces.

Los Guardaparques los identificaron cuando intentaban prender fuego en uno de los fogones. El hecho ocurrió el viernes 9, antes del mediodía, en el sector conocido como La Usina, una playa ubicada en la punta del Lago Futalaufquen, cercana al estacionamiento.

Se destaca que si bien el lugar cuenta con fogones construidos, su uso está temporalmente prohibido debido a la situación crítica que atraviesa el área protegida e incluso se ha marcado con cintas que no pueden utilizarse, ya que una chispa puede provocar una tragedia.

La pareja había ingresado al Parque por la portada Centro, uno de los accesos habilitados junto a la portada Sur. Allí, como todos los visitantes, fueron recibidos por personal del Parque que informa sobre el incendio activo “Puerto Café” y detalla las restricciones vigentes, entre ellas la prohibición absoluta de hacer fuego, incluido en fogones.

Cuando llegaron a La Usina, preguntaron a otros visitantes si se podía hacer asado, sin embargo estos les indicaron que estaba prohibido hacer todo tipo de fuego. Pese a las advertencias, decidieron seguir con sus planes e intentaron hacer un asado, que fue frustrado a tiempo.

La situación fue informada por un automovilista que transitaba por el lugar, quien dio aviso a los Guardaparques. Minutos después, el personal se presentó en el sector, ordenó apagar de inmediato el fuego, labró el acta de infracción correspondiente y secuestró la parrilla utilizada.

Posteriormente, la pareja fue citada a la Intendencia del Parque Nacional, donde se les informó formalmente la sanción. Los turistas argumentaron que no habían sido debidamente informados y que incluso contaban con un matafuegos, sin embargo esto no habría sido motivo de modificación de la infracción.

Tras reconocer la multa y abonarla la parrilla les fue devuelta. Al momento del episodio, gran parte del Parque Nacional Los Alerces se encontraba cubierto por humo, producto del incendio activo en las zonas de Lago Menéndez, Lago Verde y Lago Rivadavia.

Este tipo de conductas son repetidas constantemente por distintos visitantes, que intentan prender fuego o incluso dejan fogatas encendidas sin supervisión, mientras la Patagonia continúa atravesando una situación crítica. Se recuerda que rige la prohibición de hacer fuego en todo Neuquén hasta que finalice la emergencia ígnea.