El barbero se durmió, le robaron cosas del local y todo quedó grabado: los ladrones cayeron por no cambiarse de ropa

La siesta que terminó en denuncia

El hecho ocurrió en una barbería de Centenario. El dueño del local se quedó dormido en el interior, con el frente abierto. Al despertarse, notó que le faltaban herramientas de trabajo y algunos objetos personales.

La denuncia ingresó en la Comisaría N° 52. Según consta, las cámaras de seguridad del comercio habían registrado toda la secuencia.

Lo que se llevaron mientras el local estaba abierto

De acuerdo a la presentación policial, del lugar sustrajeron:

Máquinas y elementos para corte de cabello

Un celular

Una pava eléctrica

Un humidificador

Todo el movimiento quedó registrado por las cámaras internas.

Las cámaras, clave para resolver el caso

Con ese material, personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II comenzó a trabajar sobre las imágenes. A partir de las filmaciones, lograron identificar a los dos autores, quienes se encontrarían en situación de calle y se movían por el mismo sector.

Un detalle resultó determinante: los hombres continuaban usando la misma ropa con la que aparecían en el video.

Demorados en el barranco

Durante recorridas por la zona, los efectivos observaron a dos personas cuyas vestimentas coincidían con las registradas por las cámaras. Fueron localizadas en el sector del barranco, en las inmediaciones de las calles Alfonsina Storni y Perú.

Ambos fueron demorados y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Un caso insólito que dejó varias señales

El episodio generó malestar e indignación en comerciantes de la zona, por el nivel de descaro del robo y lo insólito de la situación: un comerciante dormido, un local abierto y dos ladrones que no intentaron siquiera cambiar su ropa.

Más allá del hecho, el caso volvió a poner en foco el valor de las cámaras propias en los comercios, que permitieron identificar y ubicar rápidamente a los autores del robo.