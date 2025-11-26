El DJ y productor regional Pablo Ramos será el encargado de abrir la esperada fecha de Vision Festival, que este sábado reunirá a cientos de seguidores de la música electrónica en la recientemente inaugurada Masía Arena. El evento tendrá como figura central al reconocido DJ internacional Eli Brown, en una de las fechas más esperadas del año.

Ramos quien ya ha formado parte de importantes ediciones del ciclo, incluyendo presentaciones junto a Mazano, habló en el programa “Tardes de Primera”, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde expresó su entusiasmo de cara al show. “Contento y ansioso”, así definió su estado previo a esta presentación, destacando además la emoción de tocar en un espacio renovado y con una puesta en escena que promete sorprender.

El DJ adelantó que está puliendo los últimos detalles de su set, pensado para “hacer entrar en calor” al público desde el inicio. Aseguró que la noche estará marcada por “música divertida, movida y con mucha energía”, remarcando la importancia de leer la pista y conectar con la gente, una de sus principales virtudes como referente de la escena electrónica patagónica.

Durante la entrevista, Ramos destacó también el crecimiento constante de Vision Festival y su valor como plataforma para DJs locales, nacionales e internacionales, permitiendo el intercambio y aprendizaje junto a figuras de renombre mundial como Brown. Desde la organización informaron que quedan últimas entradas disponibles a través de Bombo, y recomendaron al público asistir temprano para disfrutar del line up completo y asegurarse un buen lugar dentro del imponente predio.

Mira la entrevista completa: