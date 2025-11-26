Neuquén en el mapa de la seguridad nacional

Este martes, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación en CABA, se llevó a cabo la reunión de cierre de año convocada por Patricia Bullrich con sus pares provinciales. Allí, desde Neuquén, Matías Nicolini representó a la provincia, en un marco de diálogo y coordinación federal con todas las jurisdicciones.

La convocatoria permitió hacer un balance de la gestión 2025, reconocer el trabajo conjunto y planificar las políticas de seguridad para el año próximo, fortaleciendo los lazos entre Nación y provincias.

Una nueva Agencia migratoria: un cambio de paradigma

Durante el encuentro, se oficializó la creación de la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), un organismo que asumirá la gestión migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La iniciativa incluye la creación de una Policía Migratoria —integrada por fuerzas federales ya existentes— para reforzar controles fronterizos, aeropuertos y puestos migratorios.

La ministra Bullrich explicó que con esta reforma se busca una política migratoria más integral, con un enfoque de seguridad nacional que atienda a los desafíos actuales.

Neuquén celebra el avance institucional y reafirma su compromiso

En su intervención, Nicolini destacó la reunión como “muy productiva” y subrayó la importancia de seguir profundizando la articulación con la Nación en materia de seguridad y control migratorio.

Además, resaltó los avances de la provincia en los últimos dos años —inversiones, reformas y fortalecimiento institucional— como parte del esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana.

Ese gesto consolidó la presencia de Neuquén en una agenda clave del país, enviando un mensaje de previsibilidad y respaldo institucional, en un contexto de transformaciones para la seguridad nacional.

La presencia de Neuquén en este cierre de año —y su respaldo al nuevo esquema de seguridad nacional— posiciona a la provincia en un rol clave de cara a 2026. Su participación no fue simbólica: implica que la agenda local se inserta en decisiones estratégicas del país.