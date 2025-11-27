Un incendio que no dio tiempo a nada

Una vivienda prefabricada de madera fue completamente destruida por un incendio este miércoles 26 de noviembre en una chacra ubicada sobre la calle rural 6, en Centenario.

El fuego se expandió con una rapidez que dejó sin posibilidad de rescatar objetos, muebles o pertenencias. En minutos, la casa fue tomada por completo por las llamas.

El propietario se encontraba durmiendo al momento del inicio del incendio. Logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas.

El humo se vio desde varias chacras

La magnitud del incendio quedó en evidencia por la columna de humo que comenzó a elevarse y pudo ser observada desde distintas chacras cercanas.

Fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a los bomberos voluntarios, alertados por el humo y el avance del fuego. Una dotación se dirigió de inmediato al lugar, pero al llegar el foco ya estaba totalmente generalizado.

La casa quedó reducida a escombros

La estructura, construida principalmente en madera, fue uno de los factores que favoreció la rápida propagación. En pocos minutos, la vivienda colapsó.

“El tipo de construcción prefabricada, especialmente las más antiguas hechas en madera, genera una carga de fuego muy fuerte y eso provoca que el fuego se propague rápidamente. Lo importante es que en este caso no hubo personas lesionadas”, explicó el jefe del cuerpo de bomberos, Patricio Álvarez.

Las pérdidas fueron totales. Todo lo que había en el interior fue consumido por las llamas.

Las causas aún no están claras

Por el momento, las autoridades no informaron el origen del incendio. Las pericias se realizarán para intentar determinar cómo se inició el fuego que destruyó la vivienda.

Mientras tanto, el episodio vuelve a encender la preocupación en distintos sectores de la región, donde los incendios de estructuras construidas con materiales livianos se repiten con una frecuencia cada vez más inquietante.