Un hombre fue detenido en la noche del jueves en pleno centro de la ciudad de Neuquén, cuando intentaba abrir vehículos estacionados. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rioja y Antártida Argentina, donde un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales (COP) dio aviso sobre la presencia de un individuo con actitud sospechosa.

Personal de la Comisaría 1° que patrullaba la zona recibió el aviso y comenzó a recorrer la Diagonal 9 de Julio. Durante su recorrido, los efectivos identificaron una camioneta Volkswagen Amarok blanca con las balizas encendidas y la alarma activada, lo que indicaba que alguien había intentado forzarla.

Al acercarse al vehículo, los policías vieron a un hombre con las características proporcionadas por el COP descolgándose de la ventanilla trasera del lado del acompañante, en lo que parecía un intento de huida tras haber forzado el vehículo. Al notar la presencia de los agentes, el sujeto intentó escapar en dirección sur, pero fue rápidamente interceptado y detenido.

Durante la detención, el individuo llevaba consigo varios elementos que, según se presume, habían sido robados de otros vehículos en la zona. Ante la sospecha de que estos objetos pudieran estar vinculados a hechos delictivos recientes, el hombre fue trasladado a la Comisaría 1°, donde quedó a disposición de la justicia interviniente.