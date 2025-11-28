La muerte de “Meche” Portillo sacudió de lleno a la familia de Intrusos y al mundo del espectáculo. La histórica productora, una de las figuras más queridas y respetadas del ciclo de América TV, falleció este jueves 27 de noviembre tras atravesar un cuadro de salud inesperado y devastador. La noticia generó conmoción inmediata entre sus compañeros, especialmente en Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes le dedicaron sentidas palabras de despedida.

Según confirmaron desde el programa, Meche Portillo había regresado junto al equipo de Intrusos de un viaje a Jujuy el sábado 22 de noviembre. Durante esos días compartieron grabaciones, actividades y momentos de camaradería que hoy cobran un peso enorme. De hecho, la producción difundió una foto grupal tomada horas antes de que la productora comenzara a sentirse mal, cuando aún se encontraba participando activamente de las tareas del ciclo.

Al volver a Buenos Aires, Meche Portillo sufrió una descompensación que encendió todas las alarmas. Tras realizarle estudios, los médicos confirmaron un cuadro de neumonía bilateral, una infección pulmonar severa que obligó a su internación inmediata en terapia intensiva. Tanto Rodrigo Lussich como Adrián Pallares describieron el proceso como una batalla “injusta y devastadora”, que la productora enfrentó con la fortaleza que la caracterizaba.

El deterioro fue rápido y, pese al esfuerzo del equipo médico, la situación se volvió crítica. En sus programas y redes, los conductores hablaron de Meche como una “guerrera”, alguien incapaz de rendirse incluso en los momentos más adversos. Las esperanzas de su recuperación se mantuvieron hasta último momento, impulsadas por el cariño generalizado hacia ella.

Con profunda tristeza, Adrián Pallares publicó un extenso mensaje para despedir a su amiga. Allí recordó una comida que compartieron junto a Lussich la noche anterior al viaje, una reunión repleta de risas y anécdotas que, sin saberlo, sería la última. “Gracias por tu amor, tu entrega y tu forma de pelearla siempre”, escribió el conductor, visiblemente conmovido.

Por su parte, Rodrigo Lussich compartió un texto íntimo que había escrito pensando en leérselo a Meche Portillo cuando se recuperara. En él, la recuerda como una presencia luminosa, talentosa y esencial, alguien que dejó huellas imborrables tanto en lo profesional como en lo personal. “Ahora estás volando por aires nuevos”, expresó, despidiéndola con dolor pero también con gratitud.

La familia de Meche Portillo pidió que quienes la quieran recordar llenen de mensajes su cuenta de Instagram, un modo de acompañar el duelo y celebrar la vida de una mujer que marcó a todos los que trabajaron con ella.