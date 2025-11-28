La tensión venía subiendo desde hacía unos minutos, pero nadie esperaba que la China Suárez reaccionara con semejante filo. Todo ocurrió en La Casa Streaming, cuando un comentario de Julieta Poggio, aparentemente inocente, terminó siendo interpretado como un ninguneo a la actriz y encendió la mecha. Lo que siguió fue una de las respuestas más picantes que dejó Eugenia, que no suele salir a dar declaraciones cuando se la critica. En medio de la situación polémica se animó a exponer un detalle íntimo de la infancia de la ex Gran Hermano.

La secuencia comenzó cuando Lizardo Ponce elogió el protagónico de la China Suárez en Hija del Fuego. Juli, que participaba de la charla, deslizó una frase que sonó fuerte: “¿Hace mucho que actúa?”. El estudio quedó en silencio medio segundo. Ponce intentó salvarla aclarando que Suárez tiene más de dos décadas de carrera, pero ya era tarde: se había abierto la puerta a un cruce inesperado.

La China respiró hondo, sonrió con ironía y devolvió un dardo directo: “Ja, ja, ja… qué raro que no sepas que actúo, Juli”. Pero lo verdaderamente explosivo vino después, cuando decidió ir más allá de la chicana y soltó un recuerdo que dejó a todos descolocados. “Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita (Lola Poggio), y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

La frase cayó como una bomba. No solo porque exponía una anécdota desconocida para el público, sino porque dejaba entrever algo mucho más delicado: la presión que, según Suárez, la madre de Julieta ejercía sobre ella cuando era apenas una nena que soñaba con entrar en la tele. Una revelación que, para muchos, resultó vergonzosa y hasta dura de escuchar en voz alta.

Mientras el panel procesaba la incomodidad, Poggio intentó suavizar el impacto con sonrisas incómodas. Pero el episodio ya había tomado vuelo propio en redes, donde la frase “tu mamá te llevaba toda producida” se transformó en tendencia y multiplicó debates sobre empatía, competencia y viejas internas entre generaciones de actrices.

Sin embargo —y esto es importante para entender el trasfondo— la intención de Juli no habría sido atacar la trayectoria de la China. Según reconstruyeron desde la producción, ella no preguntó si la actriz “actuaba”, sino si formaba parte del elenco de la serie, un detalle que se perdió en la vorágine del vivo y que terminó amplificado como una desubicación.

Aun así, la escena quedó instalada: una China Suárez que no dejó pasar el ninguneo y una Julieta Poggio sorprendida mientras escuchaba cómo se ventilaba un fragmento de su niñez que jamás había salido a la luz. Una chispa mínima que terminó en un cruce explosivo… y en uno de los momentos más comentados de la semana.