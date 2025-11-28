Cuatro personas fueron imputadas en la ciudad salteña de Orán por presunta comercialización de estupefacientes. Entre ellas, una mujer de 77 años —conocida como la abuelita— que habría participado en la venta de droga junto a tres jóvenes de entre 17 y 19 años.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la investigación comenzó tras una denuncia anónima radicada el 25 de marzo.

Cómo funcionaba el presunto narcomenudeo

La Fiscalía Penal 3 reveló que los involucrados adquirían sustancias, las fraccionaban y luego las vendían mediante la modalidad de pasamanos. Las familias de los acusados registraban antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El caso quedó bajo la órbita de la División de Drogas Peligrosas de Orán, que siguió los movimientos en torno a la vivienda donde operaba el grupo.

El operativo: allanamiento y detenciones

El 20 de noviembre, la Policía de Salta realizó un allanamiento que resultó en la demora de 12 personas, entre ellas la septuagenaria y los tres jóvenes señalados.

Secuestro y hallazgos

Durante el procedimiento se encontraron:

Envoltorios de marihuana y cocaína ocultos entre las prendas íntimas de la mujer imputada.

Dinero en efectivo.

Celulares y herramientas para fraccionar la droga.

El material incautado quedó a disposición de la justicia mientras continúa la investigación penal.