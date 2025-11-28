Un mes de seguimientos, datos cruzados y denuncias anónimas terminó en un importante operativo en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co. La División Antinarcóticos llevó adelante un allanamiento que permitió desactivar un esquema de venta de droga que, según los investigadores, operaba bajo la modalidad de “delivery”.

La causa se puso en marcha luego de reportes enviados por vecinos a través de la aplicación del Ministerio Público Fiscal y de Neuquén Te Cuida. Con esos avisos iniciales, el personal especializado comenzó una serie de tareas de campo que fueron confirmando lo que muchos sospechaban: un hombre recorría distintos puntos de la ciudad y realizaba intercambios rápidos desde su vehículo, siempre en horarios cambiantes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanar la vivienda del sospechoso y secuestrar el auto que utilizaba para las entregas. El procedimiento se realizó por la tarde y arrojó resultados contundentes: 20 dosis de cocaína, 90 de cannabis, más de tres millones de pesos, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y un chaleco balístico. También se encontraron cerca de 100 cartuchos de distintos calibres.

El vehículo, considerado clave para las maniobras, quedó incautado junto con el resto del material secuestrado. El hombre investigado no fue detenido, pero quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley 23.737, mientras continúa el análisis del material recolectado.

La investigación seguirá en marcha, con la expectativa de determinar si actuaba solo o formaba parte de una estructura más amplia.