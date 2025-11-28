La Policía de Neuquén llevó adelante un allanamiento en el domicilio de un médico señalado como perito que elaboraba informes, pericias y certificados falsos en siete causas señaladas como fraudulentas en perjuicio de MEOPP ART Mutual.

Las diligencias se desarrollaron en el marco del trabajo del Ministerio Público Fiscal y de la fiscalía especializada en Delitos Económicos, tras detectar un perjuicio económico que según la denuncia podría alcanzar los 1,5 millones de dólares.

En el operativo se secuestraron computadoras, teléfonos y notebooks, para poder determinar si el denunciado forma parte de una asociación ilícita que tendría como fin generar una estafa procesal. Según la denuncia, siete trabajadores se presentaban con dolencias inexistentes ante la ART, y luego del rechazo presentaban demandas contra la aseguradora. En la instancia judicial, aparecían certificados y pericias con la firma del mismo médico, que engañaban al magistrado a cargo y provocaba un perjuicio económico millonario a la ART.

Las fechas de las supuestas pericias fueron el indicio que llevó a la denuncia. En los días indicados, los trabajadores se encontraban desarrollando sus tareas en el yacimiento El Portón de Buta Ranquil. Además, señalaron que esos informes médicos aluden a patologías que no le permitirían ni siquiera mantenerse en pie, y mucho menos acudir hasta el lugar donde se habrían llevado a cabo los análisis médicos.

En los siete casos que motivaron a la denuncia, los trabajadores se reunieron con los mismos tres abogados, quienes ahora están señalados como posibles cómplices del médico denunciado, algo que se buscará establecer con el peritaje de los elementos incautados.