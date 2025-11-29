El hombre de 39 años que este jueves fue apuñalado por al menos cuatro sujetos en la zona de Plaza Los Pioneros, en Centenario, se negó a realizar la denuncia pese a la gravedad del ataque. La víctima recibió el alta médica tras haber permanecido internada en el Hospital Castro Rendón, donde fue derivado por las cinco heridas de arma blanca que sufrió en el pecho.

El lesionado, quien tendría antecedentes delictivos en la ciudad, fue seguido por varios hombres y aún se investiga en qué contexto ocurrió la agresión. El hecho se registró pasadas las 19:20 y generó alarma entre los vecinos, que dieron aviso a la policía.

Personal de la Comisaría 52 encontró al hombre sentado en un banco y éste solo indicó que había sido parte de una pelea. Ante la falta de detalles y la gravedad de las lesiones, intervino la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que analiza testimonios y otras pruebas para avanzar en la identificación de los agresores, pese a la ausencia de la denuncia formal de la víctima.

Fuentes policiales señalaron a Centenario Digital que su negativa limita las líneas de investigación, aunque igualmente se continúa trabajando con las pruebas recolectadas en el lugar y con los testimonios de los vecinos que presenciaron la secuencia.