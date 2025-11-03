Rescate en la ladera del cerro

La Intendencia del Parque Nacional Lanín, a través del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), informó que durante la tarde-noche del domingo se recibió un aviso sobre una persona que se había fracturado mientras descendía del Cerro Colorado.

Inmediatamente, seis rescatistas del ICE Lanín y el guardaparque de la Seccional Bandurrias se movilizaron hacia la mitad de la ladera del cerro. Cerca de las 20 horas lograron localizar a la mujer, junto con un grupo de cuatro personas que no había realizado el registro obligatorio de trekking.

Evacuación y traslado

La evacuación se realizó utilizando una camilla canasto. La mujer fue inmovilizada con una bota férula y trasladada hasta la ambulancia del SIEN, desde donde fue llevada al Hospital Ramón Carrillo para recibir atención médica.

Recordaron las normas esenciales para cualquier salida a la montaña:

El registro de trekking es obligatorio al menos 48 horas antes de la salida.

Elegir senderos según la experiencia y estado físico de cada persona.

No salir solo e informar a alguien sobre el recorrido y la hora de regreso .

Consultar el pronóstico meteorológico y suspender la actividad si hay alerta.

Prepararse para el clima cambiante de la Patagonia, incluso en verano.

No hacer fuego fuera de los sitios habilitados y regresar con todos los residuos.

El episodio refuerza la importancia de respetar las normas y medir la preparación física antes de aventurarse en la montaña, tanto por seguridad propia como por la responsabilidad hacia los equipos de rescate y otros visitantes.