El reconocido chef Christian Petersen continúa internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, lugar al que llegó luego de descompensarse en la base del volcán Lanín. El episodio ocurrió hace más de una semana, cuando el cocinero intentaba alcanzar la cumbre, cuando en pleno ascenso sufrió un colapso que obligó a interrumpir la actividad y activar un operativo de emergencia para asistirlo y descender.

Horas después, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un parte médico oficial donde informaban que el estado de Petersen es “reservado” y que cursa un cuadro de falla multiorgánica, lo que requiere atención médica permanente y especializada.

A 10 días de su internación, extraoficialmente se conocieron novedades sobre su salud que brindan una esperanza para su familia. En la web de Radio Mitre contaron que el chef está evolucionando favorablemente, según su entorno laboral.

“Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”, contó el periodista Juan Etchegoyen. Además, se destacó que el entorno está molesto por datos que se dieron de manera informal.

Por el momento Petersen sigue internado pero presentaría una mejoría en su estado. Familiares directos, incluida su esposa, se encuentran en San Martín de los Andes acompañándolo.

Desde el hospital aclaran además que toda información que circule fuera de los canales institucionales no proviene de fuentes oficiales. En ese sentido, solicitaron a la comunidad y a los medios respetar la privacidad del paciente y de su familia, destacando que el resguardo de su intimidad es prioritario en este momento delicado.

Distintos famosos y allegados se han manifestado sobre la persona que es Petersen, enviándole sus mensajes de ánimos y fuerza. Mientras tanto seguirá internado en la localidad neuquina y no estaría planeado el traslado hacia Buenos Aires ya que su estado sigue siendo delicado.