Este sábado alrededor de las 16 se informó de un siniestro en el canal de las calles Hugo Rimmele y Juan Domingo Perón en Cipolletti. Como consecuencia del accidente una persona murió, tras quedar con las cuatro ruedas hacia arriba con su auto dentro del canal.

El vehículo era un Fiat Adventure que estaba semi sumergido cuando llegaron las autoridades a auxiliar. Personal de la Comisaría 45 del Anai Mapu se dirigió al lugar, donde se encontraron con el siniestro.

Convocaron a personal de Bomberos, quienes se hicieron presentes e indicaron que al abrir la puerta del conductor observaron a un hombre, aparentemente sin signos vitales.

De inmediato se convocó a personal del Gabinete de criminalística y se informó la novedad a Fiscal de turno. Luego se confirmó que el hombre ya estaba sin vida.

Aunque por estas horas no se conoce la identidad de la víctima, confirmaron que es un hombre mayor de edad de nacionalidad boliviana. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial de General Roca para proceder con la autopsia.

Las causas y la mecánica del accidente son materia de investigación judicial a cargo del Ministerio Público Fiscal, por lo cual todo se manejará bajo hermetismo.