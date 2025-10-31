Desde el Parque Nacional Lanín informaron que el incendio forestal detectado en la zona norte del área protegida fue extinguido en la madrugada de este viernes, tras un intenso operativo de control iniciado durante la jornada del jueves.

Según precisaron fuentes oficiales a Mejor Informado, el foco ígneo se originó a raíz de las descargas eléctricas registradas el miércoles, producto de la alta actividad convectiva anticipada por distintos modelos de predicción meteorológica. Esta situación llevó a que el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) mantuviera un seguimiento permanente ante la posibilidad de nuevos eventos.

El jueves, a las 16:20, la Radioestación del Parque recibió el reporte de una columna de humo (una base de araucaria en combustión) ubicada a unos 15 kilómetros de la seccional Rucachoroi. Inmediatamente se desplegó un operativo en el lugar, integrado por una cuadrilla de seis brigadistas del ICE Norte, un guardaparque y técnicos de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Norte.

Los brigadistas del ICE Norte trabajando en la jornada de ayer.

El trabajo en terreno contó además con el apoyo logístico de tres vehículos 4x4 y del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén. Como medida preventiva, se procedió al cierre del camino interno vehicular del Valle Calfiquitra para facilitar las tareas operativas y evitar riesgos a visitantes y personal.

Tras varias horas de labor, y gracias a las condiciones meteorológicas favorables durante la noche, el incendio fue completamente extinguido durante la madrugada de este viernes.

El operativo de extinción se extendió durante aproximadamente seis horas, abarcando una superficie de 15 por 15 metros que comprendía una araucaria, pastizales y varios focos secundarios.

El operativo continuará en los próximos días con tareas de monitoreo técnico, a cargo de un avión vigía contratado por la Administración de Parques Nacionales, que sobrevolará la zona donde se registraron las descargas eléctricas. Asimismo, se informó que el camino interno del Valle Calfiquitra fue nuevamente habilitado al tránsito.