Lunes 03 de Noviembre, Neuquén, Argentina
La tomó del cuello a la víctima

Golpeó brutalmente a su pareja en Plottier: fue acusado y no podrá acercarse a la víctima

Un hombre fue acusado por golpear a su pareja de entonces durante una violenta agresión ocurrida en julio en Plottier. Se le imputó el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 15:04
El asistente letrado Faustino Zabala formuló cargos contra un hombre identificado como L.D.A.C., acusado de golpear a su pareja durante la madrugada del 12 de julio en la ciudad de Plottier.

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando tras una discusión fuera del domicilio, el imputado tomó del cuello a la víctima, la ingresó por la fuerza a la vivienda, la llevó hasta la cocina y allí la agredió con golpes de puño y patadas en la cara y el cuerpo.

Como consecuencia de la violenta agresión, la mujer sufrió excoriaciones y hematomas, lesiones que le provocaron una inutilidad menor a 30 días para sus actividades cotidianas.

Zabala imputó al acusado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y solicitó medidas de protección para la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento al domicilio y de contacto por cualquier medio. Solo se autorizó una comunicación limitada relacionada con la atención y el retiro de las hijas que tienen en común, en condiciones seguras para la madre.

El juez Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, convalidó las medidas de coerción pedidas por la fiscalía: el acusado no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la víctima, con las excepciones previamente acordadas.

