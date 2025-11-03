Golpeó brutalmente a su pareja en Plottier: fue acusado y no podrá acercarse a la víctima

El asistente letrado Faustino Zabala formuló cargos contra un hombre identificado como L.D.A.C., acusado de golpear a su pareja durante la madrugada del 12 de julio en la ciudad de Plottier.

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando tras una discusión fuera del domicilio, el imputado tomó del cuello a la víctima, la ingresó por la fuerza a la vivienda, la llevó hasta la cocina y allí la agredió con golpes de puño y patadas en la cara y el cuerpo.

Como consecuencia de la violenta agresión, la mujer sufrió excoriaciones y hematomas, lesiones que le provocaron una inutilidad menor a 30 días para sus actividades cotidianas.

Zabala imputó al acusado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y solicitó medidas de protección para la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento al domicilio y de contacto por cualquier medio. Solo se autorizó una comunicación limitada relacionada con la atención y el retiro de las hijas que tienen en común, en condiciones seguras para la madre.

El juez Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, convalidó las medidas de coerción pedidas por la fiscalía: el acusado no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la víctima, con las excepciones previamente acordadas.