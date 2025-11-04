Una noche que terminó en silencio

Eran poco más de las once de la noche del lunes cuando el llamado de emergencia rompió la calma de Plottier. En el barrio La Esperanza, sobre la calle Percy Clarck, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de alrededor de 40 años, en el interior de un desagüe.

La escena fue descubierta por vecinos que dieron aviso a las autoridades. Minutos después, llegaron al lugar Bomberos Voluntarios, buzos de la Policía del Neuquén, efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo en plena oscuridad.

Operativo de rescate y pericias

Según confirmaron desde el Cuartel de Bomberos de Plottier, el móvil 19 acudió al sitio para asistir en las tareas de iluminación y extracción del cuerpo, mientras los peritos de la Policía provincial realizaban los primeros relevamientos.

El trabajo se extendió durante varias horas y requirió el uso de equipamiento especial debido a la profundidad del canal y la complejidad del terreno. El cuerpo fue finalmente retirado bajo la supervisión de la Fiscalía interviniente, que ahora deberá determinar las circunstancias del hecho.

Misterio y conmoción en la comunidad

Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni las posibles causas del fallecimiento. Las autoridades confirmaron que se aguardan los resultados de las pericias médico-forenses para establecer si hubo intervención de terceros.

La noticia generó consternación en el barrio, un sector residencial y tranquilo de la ciudad, donde nadie imaginaba terminar la jornada con una imagen tan impactante.

A la espera de respuestas

Mientras avanza la investigación, el lugar permanece bajo resguardo policial y se espera el informe oficial del Ministerio Público Fiscal.

El hallazgo de un cuerpo en circunstancias tan confusas vuelve a golpear a Plottier, una ciudad que en los últimos meses se vio marcada por hechos que todavía esperan ser esclarecidos.

En medio del silencio y la incertidumbre, los vecinos solo piden una cosa: saber qué pasó y por qué.