La policía de San Martín de los Andes investiga un posible raid delictivo luego de dos robos violentos ocurridos en el barrio Kantec en menos de una semana. El primer episodio, que tuvo lugar el domingo minutos antes de la medianoche, dejó como víctima a una mujer de 41 años, quien fue abordada por un delincuente en la vía pública y sufrió un violento arrebato de su cartera.

De acuerdo con la información brindada por la Comisaría 43, el agresor, un hombre de contextura delgada, vestido con ropa oscura, encapuchado y con una mochila negra, sorprendió a la víctima, quien fue empujada al suelo durante el forcejeo. La mujer sufrió un golpe en la cabeza, aunque optó por no recibir asistencia médica. El ladrón logró sustraerle una riñonera negra que contenía un teléfono celular y otros objetos personales. Tras el robo, el delincuente huyó hacia el barrio Chacra N°4.

Este robo se suma a otro incidente violento ocurrido la semana pasada en la misma zona, cuando una vecina fue empujada y golpeada para robarle la cartera y el celular. Ambos hechos generaron preocupación en la comunidad, que teme que se trate de un patrón delictivo en la zona.

La policía está investigando la posibilidad de que estos robos estén relacionados, lo que podría indicar la existencia de un raid delictivo. Según las autoridades, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y se está llevando a cabo un análisis de las características de los delincuentes implicados, con el fin de determinar si hay un mismo modus operandi en ambos casos.