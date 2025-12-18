El chef Christian Petersen atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. A los 55 años, el reconocido cocinero argentino permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de sufrir una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en el Parque Nacional del mismo nombre.

Petersen es una figura central de la gastronomía argentina contemporánea, especialmente identificado con la cocina patagónica, el uso del fuego como técnica ancestral y una mirada respetuosa sobre el territorio, los productos regionales y la vida al aire libre. Su nombre está asociado desde hace décadas a una forma de cocinar que combina tradición, naturaleza y experiencia.

Nacido en Buenos Aires, construyó una sólida trayectoria como chef, comunicador y divulgador gastronómico. Participó en numerosos programas de televisión, ciclos documentales y propuestas vinculadas a la cocina de campo, la pesca, la caza y el contacto directo con el entorno natural. Esa impronta lo convirtió en un referente para varias generaciones de cocineros y amantes de la gastronomía.

En los últimos años, Petersen profundizó su vínculo con la Patagonia, región que considera parte fundamental de su identidad personal y profesional. Desde allí desarrolló proyectos culinarios y experiencias gastronómicas que buscan revalorizar los sabores del sur argentino, siempre con una narrativa ligada al esfuerzo, la aventura y la conexión con la naturaleza.

Ese mismo espíritu fue el que lo llevó a participar de la excursión al volcán Lanín, una actividad de montaña que, según trascendió, estaba debidamente registrada. Durante el ascenso, el chef sufrió una descompensación que obligó a activar un operativo de rescate y su posterior traslado a un centro de salud. Desde entonces, su estado de salud es crítico, con pronóstico reservado.

La noticia generó conmoción en el ambiente gastronómico, donde Petersen es valorado no sólo por su talento, sino también por su estilo frontal, su defensa del producto argentino y su compromiso con una cocina honesta y sin artificios. Colegas, seguidores y referentes del sector expresaron su preocupación y acompañamiento a la familia.

En abril pasado, el chef había celebrado un momento especial en su vida personal al contraer matrimonio con Sofía Zelaschi -ex participante de "El gran premio de la cocina"-, en una ceremonia íntima en San Isidro, hecho que había compartido públicamente con entusiasmo.

Hoy, mientras lucha por su vida, su entorno más cercano permanece junto a él, a la espera de una evolución favorable.