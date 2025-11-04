La justicia neuquina imputó a dos hombres por utilizar una tarjeta de crédito robada para realizar varias compras en supermercados de Neuquén y Plottier, con un perjuicio económico cercano a los 361.500 pesos.

El asistente letrado Facundo Bernat, quien formuló los cargos, detalló que el hecho ocurrió el 6 de febrero de 2025, cuando las personas identificadas como M.E.I. y F.I.C.J. realizaron varias transacciones con una tarjeta Visa del Banco ICBC, perteneciente a una víctima cuyo vehículo había sido previamente robado.

Las primeras compras fueron realizadas en un minimercado de Neuquén, ubicado en la calle Pérez Novela al 3500, donde a las 19:22 se efectuó una operación de 230.000 pesos. Posteriormente, entre las 20:30 y las 20:34, los imputados realizaron dos transacciones en un supermercado de Plottier, por montos de 47.300 pesos y 31.000 pesos respectivamente. Finalmente, a las 20:45, realizaron una última compra por 53.200 pesos en otro local comercial de la misma localidad.

El fiscal Javier Bertone, quien acompañó a Bernat en la audiencia, explicó que se trata de un caso de defraudación especial mediante el uso de tarjeta robada. Los dos imputados enfrentan cargos por ser coautores del delito.

Durante la audiencia, la jueza Carina Álvarez aceptó la formulación de los cargos y estableció un plazo de tres meses para la investigación, tanto para la fiscalía como para la defensa.