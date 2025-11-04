A días del siniestro fatal en el cual murió una pareja de José C. Paz, el abogado defensor del joven ha acusado a las víctimas de interponerse al paso y provocar el siniestro. El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando un joven de 23 años en una Amarok los embistió manejando alcoholizado con 3,01 g/l de alcohol en sangre.

Las víctimas, Eliana Ramírez (31) y Renzo Benítez (37), circulaban en su Renault 12 con sus hijos de 7, 11 y 14 años cuando fueron impactados por Michael Carballo en un cruce, en Ruta 197 y Mendoza, en José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires.

El joven está detenido y fue imputado por homicidio culposo agravado, por conducir alcoholizado y provocar múltiples muertes, mientras que la hija de las víctimas 13 años permanece internada en terapia intensiva. Los otros dos menores fueron dados de alta.

Ahora los familiares de las víctimas intentan juntar fondos para realizar los velorios. Por otro lado, el abogado de Carballo, Juan Carlos Osorio, ha difundido un comunicado donde culpa a la pareja por haberse cruzado en el camino de la Amarok.

Qué dijo el abogado del conductor de la Amarok

En el texto, el abogado defensor Osorio manifestó que, aunque se dijo que manejaba alcoholizado, su cliente dio negativo en el test de alcoholemia. “A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos a los fines de descartarlo en sangre”, agregó. También aclaró que su Carballo tiene licencia de conducir hace seis años.

Respecto a las víctimas, señaló que se pusieron a disposición de sus familiares, sin embargo, en el mismo mensaje atribuyó las responsabilidades del siniestro a la pareja. El abogado explicó: "Mi asistido, venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a exceso de velocidad como se rumorea, donde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”.

Por último Osorio aprovechó para aclarar rumores y expresar que Carballo no es "familiar ni allegado de ningún político", como tampoco sería hijo del dueño de un boliche popular de la zona, llamado El Tornado.