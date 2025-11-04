Una mujer de 40 años falleció este lunes por la noche en Roca, luego de haber sufrido un grave accidente en moto en la localidad de Cervantes. El siniestro ocurrió durante la tarde en el barrio La Defensa, y la víctima fue derivada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida horas más tarde.

Según las primeras informaciones, la mujer, que fue identificada como Paola Triviño, circulaba en motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, protagonizó un fuerte choque que le provocó lesiones de consideración. Personal de salud y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y coordinaron el traslado inmediato hacia el centro de salud roquense.

Fuentes sanitarias confirmaron que la paciente ingresó en estado crítico con traumatismo de cráneo y fue atendida por el equipo de guardia, que activó los protocolos de emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, no logró sobrevivir. Desde la fiscalía de turno se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Peritos del Gabinete de Criminalística trabajaron en el lugar del accidente junto a personal de la Unidad 22. Asimismo, se tomaron testimonios a posibles testigos. No se descartó ninguna hipótesis, aunque se presume que podría haber intervenido otro vehículo. El hecho generó conmoción en la comunidad cervantina y reavivó el reclamo por mayor seguridad vial en zonas urbanas.