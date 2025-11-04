Un hombre de aproximadamente 30 años recibió ocho apuñaladas este lunes por la noche en el barrio Municipal e Islas Malvinas, en la ciudad de Neuquén. La agresión, que ocurrió cerca de las 21:30 en inmediaciones de la calle Sargento Cabral, dejó a la víctima con múltiples heridas, una de ellas perforando su pulmón. Tras el violento episodio, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de su lesión.

El comisario Rubén Rodríguez, quien confirmó los detalles del hecho, explicó que la víctima fue encontrada tendida en la vía pública por personal policial que acudió rápidamente al lugar tras recibir el llamado de alerta. “El hombre estaba gravemente herido y presentaba ocho puñaladas, una de las cuales le perforó el pulmón”, indicó; y agregó que la intervención médica fue inmediata y que, aunque la víctima se encuentra estable, su estado sigue siendo delicado y podría requerir cirugía.

El ataque se habría desencadenado por una acusación hacia la víctima. Al parecer la persona agredida había ocasionado un incendio en una vivienda cercana. Si bien aún se desconocen los detalles exactos de la discusión que originó la agresión, varios residentes de la zona aseguraron que el clima en la vecindad estaba especialmente tenso durante esa jornada.

El violento episodio no terminó con la apuñalada. Según se pudo reconstruir, una vez que el hombre ya estaba en el suelo, varios agresores continuaron golpeándola. Dos personas, un varón y una mujer, fueron detenidas en el lugar, aunque las autoridades continúan buscando a otros posibles involucrados, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona sugieren la presencia de más personas en el ataque. Asimismo, la policía aún no ha logrado encontrar el arma blanca utilizada en la agresión.

La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía de Neuquén, que busca esclarecer no solo las circunstancias del ataque, sino también su vinculación con el incendio ocurrido en la vivienda cercana. En este sentido, Bomberos y personal de la Comisaría Tercera realizaron una serie de pericias en el lugar del siniestro para determinar si el incendio y la agresión están relacionados de alguna manera.

“Todavía estamos trabajando para entender qué desencadenó tanto el ataque como el incendio. Es clave la declaración de la víctima, quien por el momento se encuentra recuperándose en el hospital y no ha podido aportar detalles sobre lo sucedido”, explicó Rodríguez. También se investiga si la víctima tiene antecedentes penales que pudieran haber influido en el desarrollo de los hechos.