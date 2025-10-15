Un robo ocurrido en la tarde del martes movilizó a efectivos de la Comisaría Séptima de Plottier, quienes lograron recuperar una camioneta sustraída y una suma cercana a los dos millones de pesos que había sido robada del interior del vehículo.

El hecho se registró alrededor de las 17:20, cuando un vecino alertó a la policía en la intersección de Avenida del Trabajo y Chocón. Según el damnificado, mientras se encontraba trabajando en una obra cercana, un individuo vestido de negro le robó su camioneta Volkswagen Saveiro negra, en cuyo interior había una importante suma de dinero correspondiente al pago de una obra.

De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda y, en cuestión de minutos, los uniformados lograron ubicar el vehículo abandonado frente a una avícola sobre la misma avenida, donde ya se encontraba el propietario.

Paralelamente, otros efectivos continuaban con la búsqueda del sospechoso y lograron aprehender a un hombre en una estación de servicio en Avenida del Trabajo y Constituyentes. El sujeto, de 35 años, vestía prendas que coincidían con la descripción aportada por la víctima.

Durante el procedimiento, se le realizó un palpado preventivo y los policías encontraron dos fajos de dinero escondidos a la altura de la cintura, que sumaban $1.974.650. El denunciante confirmó que ese monto le había sido sustraído del interior de la camioneta.

Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la doctora Mariana Córdoba, el dinero fue devuelto de inmediato al damnificado, mientras que el detenido fue notificado en libertad supeditada al avance de la causa, luego de cumplirse las diligencias administrativas correspondientes.