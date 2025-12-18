Marcos Ezequiel Irribarra fue condenado a tres años de prisión efectiva tras intentar cometer un robo en la ciudad de Centenario, en un hecho ocurrido el 6 de septiembre de 2023. La sentencia fue homologada por una jueza de garantías, quien aprobó un acuerdo de procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez. En el marco de la causa, también se investigó el encubrimiento del robo de un vehículo que Irribarra y sus cómplices utilizaron para huir del lugar.

La intervención policial fue clave en la resolución del caso, ya que los vecinos del área alertaron rápidamente sobre el robo en curso. Irribarra, junto a otras dos personas, intentó sustraer objetos del interior de una vivienda luego de forzar la cerradura de la reja de ingreso.

Tras ser avistados por los vecinos, los delincuentes intentaron escapar en un automóvil, pero fueron perseguidos y detenidos a pocos metros del lugar. Durante la detención, se verificó que el vehículo utilizado había sido robado el día anterior en Cipolletti, lo que derivó en una nueva imputación por encubrimiento por receptación dolosa.

Los hechos fueron calificados legalmente como robo en poblado y en banda en grado de tentativa, en concurso real con encubrimiento por receptación dolosa, en calidad de coautor. La jueza tomó en cuenta que el condenado ya tenía una condena anterior por hechos de robo, lo que motivó la imposición de una pena más severa, tres años de prisión efectiva. Además, se dispuso la prórroga de la prisión domiciliaria que Irribarra venía cumpliendo hasta que se ejecute la sentencia.

En cuanto al resto de los implicados en el robo, la investigación continúa y se encuentra un acusado en rebeldía, cuya captura es una prioridad para la justicia.