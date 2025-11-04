Este domingo 9 de noviembre, a un año de la tragedia, pintarán una Estrella Amarilla en homenaje a Micaela Blanco, la joven correntina de 27 años que fue atropellada en Centenario cuando salía de trabajar y regresaba a su hogar. La actividad se hará para honrar su memoria y mantener presente a Micaela, el domingo a las 17, en el Acceso Jaime de Nevares de Centenario frente a la firma 2 Aguas.

Desde la Agrupación de Estrellas Amarillas Centenario confirmaron que la familia de Micaela llegará desde Corrientes para estar presente en el homenaje, también invitaron a sus amigos para reiterar el pedido de justicia. Por esta actividad piden transitar con precaución, además habrá presencia de personal de Tránsito en la zona. En caso de que haya mal clima la actividad se postergará para el lunes a las 16.

Micaela trabajaba hace cuatro meses en el Casino Magic, había obtenido un empleo estable después de asentarse en Cinco Saltos y de meses de vender comida en la calle. Sus amigas habían destacado que ese día llevaba chaleco refractario, que circulaba por el carril contrario a los vehículos para verlos bien y que siempre intentaba salir y volver con luz a su casa para mayor seguridad.

El caso provocó una enorme conmoción en el Alto Valle y desde su muerte familiares y amigos han convocado a distintas marchas para pedir justicia. Además la tragedia reactivó el pedido de más seguridad en la ruta.

Cómo fue el accidente en el que murió Micaela

El siniestro fatal ocurrió el año pasado en la Ruta Interprovincial Centenario-Cinco Saltos, donde la joven fue atropellada por una camioneta Volkswagen Saveiro cuando ella circulaba en bicicleta. El test de alcoholemia de este conductor arrojó un valor de 1.77gr/l.

Por la gravedad de sus lesiones fue derivada al Hospital Castro Rendón, pero en el trayecto la ambulancia que la llevaba fue chocada y volcó en calle Leloir. Cuando fue trasladada la joven presentaba muerte cerebral y posteriormente se confirmó que había fallecido por “hipertensión endocraneana, debido a traumatismo de cráneo encefálico grave, como consecuencia de politrauma”, según la autopsia.

Para la causa tanto el conductor alcoholizado de la camioneta que atropelló a la joven, como quien manejaba el vehículo que chocó y provocó el vuelco de la ambulancia, fueron notificados de la investigación y se les pidió que designen abogado.