El delicado estado de salud de Christian Petersen generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y culinario. Aunque el episodio ocurrió días atrás, recién en las últimas horas trascendió que el reconocido chef permanece internado en terapia intensiva, luego de haber sufrido una grave descompensación durante una excursión en la Patagonia que derivó en una compleja falla multiorgánica.

El hecho tuvo lugar durante una travesía de ascenso al volcán Lanín, a más de 3700 metros de altura. En ese contexto extremo, Christian Petersen se habría descompensado, lo que obligó a una rápida intervención médica y a su posterior traslado al Hospital Dr. Ramón Castillo de San Martín de los Andes, donde continúa bajo cuidados intensivos.

El hermetismo que rodeó la situación durante varios días incrementó la preocupación de colegas, amigos y seguidores. Recién este jueves se conoció oficialmente la gravedad del cuadro, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo hacia el exjurado de El gran premio de la cocina, ciclo emitido por El Trece.

Entre las muestras de cariño más resonantes apareció la de Jimena Monteverde, quien compartió años de trabajo y amistad con Christian Petersen. A través de sus redes sociales, la cocinera y conductora decidió expresar públicamente su acompañamiento en este momento tan crítico.

Desde sus Instagram Stories, Jimena Monteverde publicó una imagen de ambos durante su paso por El gran premio de la cocina, programa en el que ella primero participó como jurado invitada y luego ocupó el lugar que había dejado Felicitas Pizarro. La postal despertó una inmediata reacción entre los seguidores del ciclo.

“Vamossssss amigo”, escribió Jimena Monteverde junto a la foto, sumando un emoji de fuerza y arrobando a Christian Petersen. Un mensaje breve, pero cargado de emoción, que dejó en claro el vínculo cercano entre ambos y la esperanza de una pronta recuperación.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Neuquén, en conjunto con el hospital, emitió un parte médico oficial donde confirmaron que Christian Petersen atraviesa una falla multiorgánica y que su estado es reservado, requiriendo atención especializada permanente en terapia intensiva.

Finalmente, desde el comunicado solicitaron respeto y prudencia frente a las distintas versiones que circularon en redes sociales en los últimos días. En este escenario de incertidumbre, el mensaje de Jimena Monteverde se transformó en un símbolo de apoyo y unión en torno a Christian Petersen, que hoy lucha por su vida.