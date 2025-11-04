La inseguridad vuelve a generar alarma entre los habitantes de San Martín de los Andes, luego de que una mujer de 41 años fuera asaltada este domingo por la noche en el barrio Kantec. El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando un delincuente la sorprendió en la vía pública y le arrebató una riñonera negra tras empujarla al suelo.

Según informaron fuentes de la Comisaría N°43, el atacante fue descripto como un hombre delgado, vestido con ropa oscura, encapuchado y con una mochila negra. Tras el robo, el sospechoso huyó hacia el barrio Chacra N°4, mientras la policía realizó un patrullaje por las calles Las Lajas y Pil Pil, sin resultados positivos.

Durante el forcejeo, la víctima sufrió un golpe en la cabeza, aunque decidió no recibir atención médica. Entre los elementos robados se encontraba su teléfono celular y objetos personales.

Vecinos en alerta por la falta de control

Este hecho se suma a otro robo violento ocurrido la semana pasada en la misma zona, donde otra vecina fue empujada y golpeada por un ladrón para sustraerle la cartera y el celular.

La reiteración de ataques encendió las alarmas entre los vecinos del barrio Kantec, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas. Aseguran que los patrullajes son escasos y que la falta de control facilita los hechos delictivos.

“Necesitamos que la policía recorra la zona, sobre todo de noche. No se puede salir tranquila”, expresó una vecina en redes sociales.

La denuncia del último robo fue radicada en la Comisaría N°43, que continúa con las tareas investigativas para identificar al responsable.

Reclamos por seguridad y prevención

Los habitantes de Kantec y Chacra 4 solicitaron al Municipio de San Martín de los Andes y al Ministerio de Seguridad provincial que refuercen la vigilancia en el área. También piden la instalación de cámaras de seguridad y una mayor coordinación con las fuerzas locales.

Mientras tanto, la Policía del Neuquén anunció que reforzará los patrullajes nocturnos en los sectores más afectados.