Una mañana conmocionada

El martes comenzó con una noticia que heló el aire en el paseo costero de Neuquén. El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en el río Limay, a la altura del predio del Club Santafesino, en el sector de la calle Río Negro.

El hallazgo fue realizado por personal de Prefectura Naval Argentina, que desde la madrugada recorría la zona, como parte de los patrullajes preventivos habituales. Al detectar algo extraño entre los arbustos y el agua, dieron aviso inmediato a la Policía de Neuquén, que llegó al lugar junto a equipos forenses.

Zona acordonada y pericias en curso

La zona permanece totalmente cercada mientras se desarrollan las pericias judiciales y médico-forenses. El cuerpo, perteneciente a un hombre mayor de edad, que vestía ropa oscura y fue hallado cerca de la orilla, en un sector de difícil acceso entre el puente y los clubes del área.

Hasta el momento, no se conocen las causas del fallecimiento. Las autoridades trabajan para identificar a la persona y determinar si existieron signos de violencia o si se trató de un accidente.

Un paseo envuelto en silencio

La tranquilidad habitual del paseo costero quedó interrumpida por la presencia de móviles policiales, cintas de seguridad y efectivos que trabajaron durante toda la mañana. Vecinos y deportistas que circulaban por el área se encontraron con la escena y fueron desviados por los agentes.

El Club Santafesino y sus alrededores permanecen bajo resguardo preventivo, mientras la Justicia aguarda el resultado de las primeras actuaciones para conocer las circunstancias del hecho.

A la espera de respuestas

Aunque las investigaciones recién comienzan, el hallazgo genera consternación y desconcierto entre quienes frecuentan la zona. El río Limay, escenario habitual de descanso y recreación, volvió a convertirse en el centro de una historia que todavía no tiene explicación.

La Policía de Neuquén y la Prefectura Naval mantienen el operativo en el lugar hasta que la Justicia determine los próximos pasos en la investigación.