Un violento episodio generó caos en el barrio Belgrano de Cutral Co este martes por la noche. Un joven de 21 años fue baleado en la calle 13 de diciembre, después de una discusión que se tornó violenta con otro sujeto. El hecho ocurrió alrededor de las 21 y fue presenciado por varios peatones que se encontraban en las inmediaciones.

De acuerdo a los testigos, los dos jóvenes comenzaron a discutir por motivos que aún se encuentran bajo investigación, cuando uno de ellos, de manera inesperada, extrajo un arma de fuego y disparó contra el otro. El impacto alcanzó al joven, quien cayó al suelo herido.

En cuestión de minutos, las autoridades locales llegaron al lugar, tras recibir el alerta de los vecinos. Los oficiales, al encontrar al joven herido, lo trasladaron de inmediato al Hospital de Cutral Co, donde fue atendido y, según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro.

Sin embargo, el violento suceso no terminó allí. La situación se intensificó cuando, al intentar despejar la zona, algunos vecinos comenzaron a mostrar hostilidad hacia los uniformados, según informó Amadeo Noticias. En un clima de creciente tensión, se registraron momentos de caos cuando un grupo de personas apedreó los patrulleros de la policía. Ante la amenaza de agresiones, los efectivos se vieron obligados a realizar disparos disuasivos al aire para garantizar su retiro de la zona sin más incidentes.

La abuela del joven baleado recurrió a las redes sociales para confirmar que su nieto se encontraba estable. "Por suerte está bien", escribió la mujer, quien además expresó su indignación con respecto al hecho. "Ese chico tiene que ir preso porque andan con armas donde hay niños. ¿Hasta cuándo va a seguir todo esto? Se creen grandes porque son 'soldaditos', pero la vida no es un juego", manifestó.

Hasta el momento, se informó que uno de los implicados en la discusión fue demorado y se están analizando los posibles cargos en su contra.