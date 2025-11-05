El fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia, Fabricio Sachi, se negó a hacerse el test de alcoholemia en Comodoro Rivadavia y el video en el que se observa como desafío a los agentes de tránsito se volvió viral, lo que generó miles de comentarios negativos.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Alvear y Necochea cuando agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llevaban a cabo un operativo de rutina en la zona para controlar a los vehículos.

En medio del procedimiento, uno de ellos le solicitó a Sachi que detenga su marcha para así poder realizarle el control de alcoholemia, el cual el fiscal se negó y hasta desafío a los efectivos, lo que generó escándalo en la ciudad.

Testigos del hecho y hasta el propio video viralizado muestra el momento en el que Sachi se acercó al agente y le respondió de mala manera: “No me tutees, bájame el tono. ¿Quién sos? Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una verga, mándame una multa a casa”.

No conforme con lo manifestado al efectivo, se acercó a otro y amenazó con ir a la Justicia: “Quiero denunciarlo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento".

El accionar quedó registrado y de manera inmediata se volvió viral, generando miles de comentarios en contra de Sachi. Ahora, se espera saber si las autoridades pertinentes llevarán a cabo algún tipo de accionar contra el fiscal ante el escándalo dado a conocer en las últimas horas.