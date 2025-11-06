Choque en la ruta 250: perdió el control y terminó incrustado en una oficina

La mañana de este jueves se sacudió en pleno Valle Medio. Minutos después de las 11, un fuerte estruendo alertó a quienes circulaban por la ruta 250, a la altura del kilómetro 285, un auto había perdido el control y terminó incrustado contra la terraza de una oficina ubicada en la zona conocida como “camino de las chacras”.

Según confirmaron fuentes policiales del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona, el vehículo, un Renault Megane, se desplazaba desde Choele Choel rumbo a Luis Beltrán cuando, por causas que aún se investigan, el conductor fue derecho a la banquina izquierda y no tuvo vuelta atrás. El golpe contra la estructura fue seco, ruidoso y de esos que hacen pensar lo peor.

En el interior del auto viajaban dos jóvenes de Choele Choel: un hombre de 29 años detrás del volante y una mujer de 26 como acompañante. Ambos se llevaron un susto monumental cuando el Megane empezó a zigzaguear justo en el acceso a la ruta chica.

Testigos del lugar no podían creer que, tras el impacto, los dos ocupantes hayan bajado del vehículo por sus propios medios. Con los nervios a flor de piel, pero conscientes y caminando, demostraron que la suerte estuvo de su lado.

El choque ocurrió en pleno “camino de las chacras”: el auto voló a la banquina y todos pensaron lo peor.

Los bomberos y policías llegaron al toque, pero por fortuna no hubo necesidad de ambulancias ni traslados de urgencia. La pareja salió ilesa, sin un solo rasguño grave que lamentar. Y aunque el vehículo quedó con varios golpes que contarán una historia difícil de olvidar, lo importante es que la vida volvió a ganar en la ruta. La causa del despiste es un misterio que intentarán resolver los peritos.