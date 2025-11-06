Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, quien se encuentra desaparecida desde el 3 de abril de 2002, afirmó que su hija “estaría en Paraguay”. La madre explicó que recibió un llamado desde Asunción, donde le informaron de "una persona perdida de la cabeza en un pueblo”, informó en diálogo con el programa El Avispero.

“Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija”, adelantó sobre la noticia que le llegó. Trimarco agregó que le enviaron “una foto” de la mujer, la cual “no quiere mostrar” porque “está en una situación horrorosa” y dijo: “Para mí, como madre, es un puñal en el pecho”.

“Es cuero y hueso, está desfigurada”, describió la madre de Verón, quien habría sido secuestrada por una red de trata de personas. Comentó que fueron varios llamados realizados y que no se comunicaron solo con ella, sino también con la Fundación María de los Ángeles, organización que preside, por lo que dio aviso a sus abogados y a la Justicia.

"Por otro lado, la están buscando a mi hija en los cementerios, están trabajando los antropólogos, así que imagínate mi situación, te dicen una cosa, te dicen la otra... Es una manipulación psicológica que sufrimos todas las madres que tenemos estas situaciones tan terribles, difíciles que nos toca en la vida."

Advirtió que investigarán e intentarán llegar hasta la persona que podría ser su hija. En la foto se ve a una mujer en situación de calle, desnutrida, aproximadamente de la misma edad de Marita Verón, pero por su estado no es posible reconocerla solo con una imagen.

La desaparición y el caso de Marita Verón

El 3 de abril de 2002, Marita salió de su casa en el barrio Lola Mora de San Miguel de Tucumán para ir a una cita médica. Tenía 23 años y una hija de tres. Vestía jeans, remera negra y zapatillas blancas. Desde entonces nunca regresó.

Trimarco inició una intensa búsqueda para saber el paradero de su hija, la investigación determinó que Marita había sido secuestrada y trasladada a La Rioja, donde habría sido obligada a prostituirse. Susana Trimarco ha recorrido prostíbulos y cabarets en Tucumán, La Rioja y Córdoba, además ayudó a exponer una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en varias provincias de Argentina.

El juicio por la desaparición de Marita Verón empezó en febrero de 2012, diez años después del secuestro. Pese a todas las pruebas reunidas y el testimonio de los testigos, en diciembre el tribunal decidió absolver a los 13 imputados. Por presión social la Corte Suprema de Tucumán revisó el fallo y en 2014 ordenó condenar a diez de los acusados a penas de entre diez y 22 años.

La sentencia no quedó firme hasta abril de 2017, cuando la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados y recién entonces empezaron a cumplir la sentencia. Los condenados son: los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez, Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Paola Gaitán.