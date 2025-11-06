La Municipalidad de Bariloche realizó un nuevo operativo de control sobre el tránsito turístico en el kilómetro 4 de Avenida Bustillo, donde fueron inspeccionadas alrededor de 20 unidades de transporte pertenecientes a distintas agencias de viajes. La acción fue encabezada por la Subsecretaría de Inspección General, con la colaboración de agentes de Tránsito y Transporte municipal y efectivos de la Policía de Río Negro.

En los procedimientos se verificó la documentación obligatoria de los vehículos y de sus conductores, incluyendo habilitaciones, órdenes de servicio y seguros. El objetivo fue garantizar la seguridad de los pasajeros y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de transporte turístico, en un contexto de alta circulación vehicular pese al cierre de la temporada invernal.

Desde el área municipal remarcaron que, aunque la temporada alta haya finalizado, continúa el movimiento turístico en la ciudad, con numerosos colectivos circulando diariamente. Por ello, se mantienen los controles preventivos en puntos estratégicos, como parte de una política sostenida de fiscalización y acompañamiento al sector turístico.

La Municipalidad de Bariloche reiteró su compromiso con la seguridad vial y la protección de los visitantes, destacando que estas acciones permiten detectar irregularidades, prevenir incidentes y fortalecer la calidad del servicio turístico. Los operativos se desarrollan en coordinación con fuerzas de seguridad y organismos de control, en distintos sectores de la ciudad.

Los controles van a continuar de manera permanente

Los controles continuarán de manera permanente, con foco en la documentación, condiciones técnicas y cumplimiento de las normativas vigentes. La fiscalización busca garantizar que el transporte turístico opere bajo estándares seguros y legales, en beneficio de residentes y visitantes.