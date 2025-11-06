El regreso de María Eugenia “La China” Suárez a la Argentina ya despierta interés entre fans y medios, que siguen de cerca cada paso de la actriz. Luego de permanecer cuarenta días en Turquía junto a sus hijos Magnolia y Amancio, la artista se prepara para retornar al país en un contexto profesional que promete dar que hablar.

La fecha de llegada está fijada para el martes 11, según adelantó el periodista Gustavo Méndez, quien se caracteriza por mantener información directa sobre la China Suárez. Su vuelta incluye un cronograma de actividades laborales y la posibilidad de retomar vínculos con el público local tras un periodo de distancia.

La razón principal de este regreso es la presentación de La Hija del Fuego, la ficción que la China Suárez protagoniza y que será estrenada a través de Disney+. La producción, que combina drama y suspenso, marca un nuevo desafío en la carrera de la actriz, consolidando su perfil dentro de proyectos internacionales.

En cuanto a su estadía, la China Suárez se instalará en una propiedad ubicada en el barrio San Jorge, en el partido de Malvinas Argentinas. Esto se debe a que vendió su casa de Pilar, una vivienda que había remodelado íntegramente y que fue parte de su vida durante varios años.

La serie es una superproducción con 22 capítulos de más de 40 minutos cada uno, rodada en gran parte en los majestuosos paisajes de San Martín de los Andes. La elección de ese escenario patagónico fue clave para reforzar la estética misteriosa que caracteriza la historia.

El elenco reúne a reconocidos intérpretes como Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia, un grupo que promete aportar fuerza dramática y diversidad al relato que encabeza La China Suárez.

Como parte del lanzamiento, el lunes 17 tendrá lugar una conferencia de prensa que contará con la presencia del director y todo el equipo artístico. No obstante, la actriz mantendrá un perfil mediático medido, ya que, según adelantó Méndez, no dará entrevistas mano a mano en esta oportunidad.

Así, el regreso de La China Suárez se produce en un marco profesional ambicioso y con una expectativa que crece día a día. La Hija del Fuego pretende convertirse en un éxito y reposicionar a su protagonista en la escena audiovisual argentina. El estreno está muy cerca y ya genera intriga entre los espectadores.