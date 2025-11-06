El Cyber Monday 2025 volvió a marcar el pulso del consumo digital en Argentina y, esta vez, también impulsó el turismo nacional. En ese marco, San Martín de los Andes se posicionó como el destino turístico más buscado de la Patagonia, superando a otras localidades de la región en las consultas y reservas realizadas a través de las principales agencias y plataformas de viajes.

La tendencia se dio en un contexto de alto movimiento online: las ventas crecieron un 62% respecto del año anterior, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Neuquén figuró entre las provincias con mayor participación en el evento, tanto en cantidad de búsquedas como en operaciones concretadas.

Destinos más elegidos

Entre los destinos más elegidos por los argentinos para aprovechar las ofertas turísticas se destacaron Cataratas del Iguazú, Tucumán, Salta, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Ushuaia. Las promociones incluyeron pasajes y paquetes con descuentos de hasta el 60% y hasta 12 cuotas sin interés, una combinación que volvió a despertar el interés por viajar dentro del país.

El auge de San Martín de los Andes refleja una tendencia creciente: los viajeros buscan entornos naturales, experiencias al aire libre y destinos que combinen descanso con actividades recreativas, especialmente en el sur argentino. En ese sentido, la ciudad neuquina logró captar la atención de quienes planifican escapadas de verano o vacaciones de temporada baja.

Con más de 900 empresas participando y más de dos millones de usuarios ingresando al sitio oficial del evento, el Cyber Monday 2025 consolidó su papel como uno de los principales motores del comercio electrónico. En el caso de Neuquén, el alto nivel de actividad digital confirma el dinamismo económico de la región y su protagonismo en el mapa nacional del turismo.