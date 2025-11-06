Noche de terror en el santuario del Gauchito Gil: un joven terminó en terapia intensiva

La noche del 29 de septiembre en Cinco Saltos se convirtió en una verdadera pesadilla a metros del santuario del Gauchito Gil. Un joven que simplemente pasaba por el lugar terminó desangrado en el suelo después de una salvaje golpiza que lo mandó directo a terapia intensiva.

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando dos jóvenes discutieron con armas blancas en la mano. En cuestión de segundos, la pelea se descontroló. Según describió el fiscal a cargo, la víctima caminaba por el lugar cuando un grupo que estaba tomando, al menos cuatro identificados, lo encaró sin filtro. Hubo gritos, empujones y lo peor llegó enseguida.

Una piedra voló directo al rostro del joven. Lo dejaron aturdido, tirado y sin chances de defenderse. Fue ahí cuando arrancó el ataque más feroz, uno de los violentos le dio varias puñaladas en el pecho y en otras partes del cuerpo. Los demás lo patearon, lo golpearon con ladrillos y lo reventaron a botellazos de vidrio. Una lluvia de golpes que no tuvo piedad. Incluso se sumaron dos agresores más para completar la brutal golpiza.

El parte médico fue categórico: heridas cortantes por todos lados, pérdida de sangre y lesiones gravísimas. Un milagro que siga con vida. El Ministerio Público Fiscal acusó a los cinco implicados por lesiones graves calificadas por alevosía y ensañamiento, responsabilizándolos como coautores del ataque.

Mientras que la defensa de cuatro mayores de edad no quiso discutir la acusación en esta etapa, la defensora del menor involucrado quiso relativizar la escena: aseguró que los testigos dicen que la víctima fue quien inició todo con un arma de fuego. Pero esa versión todavía está por verse.

La jueza de Garantías avaló la formulación de cargos y habilitó cuatro meses de investigación. Además, impuso una estricta prohibición de acercamiento hacia la víctima, su familia y los testigos: nadie quiere que esta historia vuelva a repetirse.