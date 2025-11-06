En una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Lucrecia Sola mantuvo su pedido de 20 años de prisión para Federico Costich, declarado responsable mediante un acuerdo de partes por los hechos ocurridos en marzo de 2024.

Sola había formulado la misma solicitud en una audiencia previa, ante otro tribunal, que fue declarada nula. Tras varios planteos judiciales, el Tribunal de Impugnación confirmó la validez del acuerdo y ordenó repetir la instancia para definir la pena.

La audiencia de hoy estuvo a cargo de los jueces Juan Manuel Kees, Lucas Yancarelli y Juan Guaita. La querella adhirió al pedido de la fiscalía.

Los hechos: agresión a su hija y muerte de su hijo

Primer hecho: violencia de género

Según la imputación de la fiscalía, el 24 de marzo de 2024, en la vivienda donde residía, Costich agredió a su hija, la golpeó, la encerró y le provocó quemaduras en el rostro al rociarla con insecticida y prenderla fuego.

Segundo hecho: incendio intencional

El 26 de marzo de 2024, en el mismo domicilio, inició un incendio mientras su hijo dormía en la planta alta, lo que provocó su muerte. De acuerdo con la acusación, el hombre actuó bajo los efectos de drogas y alcohol.

Calificación legal y contexto del caso

Costich fue declarado responsable por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, y estrago doloso seguido de muerte.

La fiscal Sola subrayó que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y maltrato intrafamiliar, por lo que la pena solicitada busca reflejar la gravedad del caso.

Próximos pasos judiciales

El tribunal integrado por Kees, Yancarelli y Guaita comunicará la resolución sobre la pena el lunes 10, en una audiencia prevista para ese fin.