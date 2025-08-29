Declararon responsable al hombre que incendió la casa con su hijo dentro

Confirmado: Federico Costich irá a juicio tras el incendio que mató a su hijo. El caso que conmocionó a Neuquén en 2024 tuvo un giro clave en las últimas horas. El Tribunal de Impugnación declaró válido el acuerdo de responsabilidad penal contra Costich, acusado de provocar el incendio que terminó con la vida de su hijo y de agredir brutalmente a su hija días antes.

La resolución se conoció tras la impugnación que había presentado la defensa, luego de que un tribunal colegiado anulara el acuerdo en marzo pasado y ordenara volver atrás en el proceso. Sin embargo, con los votos mayoritarios de los jueces Richard Trincheri y Patricia Lupica Cristo, el Tribunal de Impugnación consideró que aquel fallo fue un exceso y ratificó la validez de lo ya homologado.

“El tribunal anterior se inmiscuyó en una tarea que no tenía”, sostuvo Trincheri, al remarcar que la condena de responsabilidad ya estaba firme y que sólo restaba discutir el monto de la pena.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Agustina Bouyer, habían solicitado que se mantuviera vigente el acuerdo, algo que finalmente fue confirmado.

Los hechos que estremecieron a la provincia

Según la investigación, el primer ataque ocurrió el 24 de marzo de 2024: Costich agredió a su hija, la roció con insecticida y le prendió fuego, provocándole quemaduras en el rostro, además de mantenerla encerrada en la vivienda.

El segundo hecho, apenas dos días después, fue aún más trágico. En el mismo domicilio, el acusado inició un incendio intencional mientras su hijo dormía en la planta alta. El menor murió calcinado. Todo, de acuerdo con la acusación, bajo un contexto de violencia de género y consumo de drogas y alcohol.

A partir del acuerdo, Costich fue declarado responsable de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, y de estrago doloso seguido de muerte.

Ahora, un nuevo tribunal de juicio deberá definir la pena que cumplirá Costich, en una causa que dejó una huella imborrable por la crueldad de los hechos.