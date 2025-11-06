Un hecho de violencia de género terminó con un giro inesperado en Córdoba. Un hombre, que tenía una orden judicial por violencia familiar, irrumpió en la vivienda de su expareja, pero la mujer logró huir, lo encerró en el interior del domicilio y pidió ayuda activando el botón antipánico.

El episodio ocurrió en una casa de la calle Martín García al 300, en el barrio San Martín, cuando el sistema de monitoreo provincial recibió la señal de alerta emitida por la víctima. En pocos minutos, un móvil policial llegó al lugar.

De acuerdo con fuentes del caso, la mujer contó que su expareja entró por la fuerza, la amenazó e intentó agredirla, aunque pudo salir de la vivienda y cerrar la puerta con el agresor adentro. Gracias a esa maniobra, cuando los agentes llegaron, el hombre fue detenido en el acto.

En imágenes difundidas por el 911 se observa a la mujer en la vereda recibiendo a los efectivos y explicando lo ocurrido, mientras los policías ingresaban a la casa para aprehender al sospechoso.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, que ya investiga el caso. Según confirmaron desde la fuerza, el acusado contaba con una restricción perimetral vigente que le prohibía acercarse a su ex pareja.