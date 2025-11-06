Julián Dobra: su celular reveló mensajes y localizaciones que vinculan a los acusados

La Justicia reformuló los cargos a uno de los menores implicados en el homicidio de Julián Dobra de la Canal. De acuerdo con los datos que surgieron del análisis del teléfono celular de la víctima, pasó de ser encubridor a participe necesario con el agravante de haber sido quien premeditó el homicidio.

La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) logró lo que parecía imposible: abrir el teléfono de Julián sin enviarlo al exterior. Lo que encontraron adentro no fue menor. Más de 1400 puntos de geolocalización, mensajes, llamadas, imágenes y videos que no solo reconstruyen el minuto a minuto del crimen, sino que vinculan a los imputados entre sí y con la víctima.

Y eso no es todo. También aparecieron chats entre los acusados donde coordinaban el ocultamiento del cuerpo, el robo del auto y hasta el intento de prenderlo fuego. Una película de terror, pero con guion real y actores adolescentes.

Cargos recargados: de homicidio simple a triplemente agravado

Con esta batería de pruebas, la Fiscalía no dudó: solcitó la reformulación de cargos y los endureció. Dos adultos fueron imputados por homicidio triplemente agravado, por premeditación, por participación de menores y por uso de arma de fuego. A uno se le sumó el hurto calificado por usar la llave original del departamento de la víctima. Como si no bastara con matarlo, también le vaciaron la casa.

A tres menores se les atribuyó el mismo combo de delitos, y a otro se le agregó portación ilegal de arma de fuego.

Dos hombres más quedaron imputados por encubrimiento. Uno negó saber dónde estaba su amigo, pese a conocer el crimen. El otro escondió el auto robado en su casa, como si fuera un souvenir macabro.

Causa compleja y prisión extendida: la justicia se toma su tiempo

Ante semejante entramado, el juez de Garantías Jullio Martínez Vivot declaró la causa como compleja, lo que permite extender los tiempos de la investigación hasta mayo de 2026. También prorrogó la prisión preventiva de los mayores y las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente en Fiscalía.

Con las nuevas pruebas, se refuerza la teoría original del caso, que el homicidio fue planificado por los propios compañeros de consumo de Dobra, y que los menores fueron utilziados para hacer desaparecer el cuerpo y el auto.