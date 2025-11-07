Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en el puente de acceso y salida de la localidad de Choele Choel, ubicado sobre la Ruta Nacional 250, en la zona del Valle Medio. El siniestro involucró a dos vehículos Peugeot 208 que colisionaron de forma frontal, provocando importantes daños materiales en ambos rodados. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito vehicular, especialmente durante las primeras horas del día, cuando se intensifica la circulación entre el casco urbano y las rutas que conectan con otras localidades del Valle Medio. La colisión generó preocupación entre los automovilistas y vecinos que se desplazaban por el sector, ya que el puente es una vía clave para el ingreso y egreso de la ciudad.

Tras el impacto, personal de la Policía de Río Negro y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel acudió rápidamente al lugar para asistir a los conductores, verificar su estado de salud y coordinar las tareas de remoción de los vehículos. El tránsito fue interrumpido de manera preventiva mientras se realizaban las maniobras de despeje y se evaluaban las condiciones de seguridad en la calzada.

Según informaron fuentes policiales, ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos cuando, por causas que aún se investigan, se produjo el choque frontal. Si bien no hubo lesionados, los daños materiales fueron significativos, especialmente en las partes delanteras de los automóviles. Las pericias accidentológicas permitirán determinar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad o alguna maniobra indebida que derivó en la colisión.