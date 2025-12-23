El Sanatorio Otamendi emitió este martes el tercer parte médico sobre el estado de salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada tras una intervención quirúrgica realizada el pasado sábado. Según el informe oficial, continúa evolucionando de manera favorable tras ser diagnosticada con apendicitis aguda y peritonitis localizada.

El parte médico indicó que Fernández de Kirchner se encuentra recibiendo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal, lo que permitió una evolución “dentro de los parámetros esperables para el cuadro”. Además, se destacó que no presenta fiebre y su condición se mantiene estable.

El informe también detalló que la exmandataria continuará internada hasta completar el tratamiento necesario para su recuperación. Los médicos encargados de su atención siguen monitoreando su evolución de cerca para garantizar la efectividad del tratamiento.

Fernández de Kirchner fue internada el sábado tras presentar síntomas compatibles con apendicitis, lo que fue confirmado mediante estudios médicos. Desde entonces, el sanatorio ha emitido partes médicos periódicos para informar sobre su evolución y estado de salud.