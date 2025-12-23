La salud de Christian Petersen mantiene en vilo a su entorno más cercano y al mundo del espectáculo. El reconocido chef continúa internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haber sufrido un colapso severo que derivó en una falla multiorgánica. Durante más de diez días permaneció sedado, mientras el hermetismo y la angustia se apoderaban de su familia.

En ese marco, el momento más esperado finalmente llegó: Christian Petersen despertó. Según trascendió, abrió los ojos, se mostró emocionado y logró interactuar con algunos de sus familiares. La escena fue profundamente conmovedora, sobre todo para quienes no se movieron de su lado ni un solo instante desde su ingreso al centro de salud.

Entre esas personas estuvo su esposa, Sofía Zalaschi, quien se convirtió en un pilar fundamental durante los días más críticos. La joven de 30 años decidió permanecer junto a Christian Petersen sin descanso, priorizando el acompañamiento y evitando cualquier tipo de exposición pública mientras la situación seguía siendo delicada.

Lo primero que hizo Sofía Zalaschi tras el despertar de su esposo fue reafirmar ese perfil bajo que mantuvo desde el inicio. Lejos de brindar declaraciones o dar señales hacia el exterior, eligió continuar a su lado, enfocada exclusivamente en su recuperación y en sostener la intimidad familiar en un contexto extremadamente sensible.

De hecho, recién después de más de diez días se la vio por primera vez fuera del hospital. La imagen de Sofía Zalaschi fue captada cuando salía del lugar con un gesto serio y visiblemente preocupado, reflejo del duro momento que atraviesa junto a Christian Petersen y del largo camino que aún queda por delante.

Desde el entorno trascendió que existe un fuerte malestar con el tratamiento mediático del caso. Según publicó La Nación, Sofía Zalaschi no atendió llamados ni habló con la prensa, dejando en claro la gravedad del cuadro y su decisión de preservar el silencio mientras Christian Petersen continúa luchando por su salud.

En cuanto al parte médico, si bien se evaluó la posibilidad de trasladar a Christian Petersen a Buenos Aires, el estado crítico llevó a los profesionales a descartar esa opción. Aunque presentó algunas mejorías tras despertar, los médicos mantienen la cautela y el seguimiento permanente.

Por ahora, la preocupación sigue siendo alta. Christian Petersen continúa internado y su evolución es día a día, mientras Sofía Zalaschi permanece firme a su lado, sosteniendo con discreción y fortaleza uno de los momentos más difíciles de sus vidas.