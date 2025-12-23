Un falso médico esteticista, que cumplía prisión domiciliaria en el barrio porteño de Villa Crespo, fue detenido y trasladado a una alcaldía luego de comprobarse que seguía atendiendo pacientes pese a estar condenado por el ejercicio ilegal de la medicina.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se dio tras una denuncia por presunta mala praxis, lo que derivó en un allanamiento en una vivienda ubicada en Batalla del Pari al 600, donde el implicado cumplía su arresto. Durante el procedimiento, la Policía de la Ciudad halló una gran cantidad de insumos médicos y estéticos, lo que confirmó que la actividad ilegal continuaba.

En el lugar se secuestraron documentación, 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas medicinales vencidas, además de anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria. También se incautaron diez cajas y frascos con medicamentos y soluciones inyectables.

El operativo permitió además decomisar seis equipos y máquinas de uso médico y estético, junto con macrogoteros, llaves de tres vías, apósitos, gasas, sondas, vendas, descartadores patogénicos y material de bioseguridad, elementos propios de una práctica profesional que estaba expresamente prohibida.

El hombre había sido condenado en 2024 a un año de prisión domiciliaria y llevaba más de doce años ejerciendo de manera ilegal, promocionando servicios de estética y supuesta medicina regenerativa, primero en el barrio porteño de Belgrano y luego desde su propio domicilio.

Tras el hallazgo de las pruebas, la Justicia ordenó revocar el beneficio del arresto domiciliario, por lo que el falso médico fue trasladado a una alcaldía, mientras avanza la investigación por nuevas responsabilidades penales.