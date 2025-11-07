Una joven de 23 años fue agredida por un hombre jubilado luego de que estacionara su auto de forma incorrecta frente a su garaje. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado tras la difusión de varios videos en los que la conductora, identificada como Agustina, aparece manejando de manera peligrosa y realizando maniobras imprudentes al volante.

El incidente se originó cuando Agustina dejó su vehículo mal estacionado frente a la casa del jubilado, lo que desató una discusión entre ambos. El hombre agredió a la joven en medio del altercado. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, ya que poco después de la agresión, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos de la conductora manejando de manera temeraria.

Las grabaciones, que se viralizaron principalmente en TikTok, mostraban a Agustina manejando sin las manos en el volante e incluso acelerando a más de 150 km/h. Estas imprudentes actitudes al volante desataron una ola de indignación en las redes sociales y provocaron que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomara cartas en el asunto. Tras investigar los videos y recibir múltiples denuncias de usuarios, la ANSV decidió actuar con firmeza.

Retiro de licencia y medidas de protección

A raíz de su comportamiento imprudente al volante, la ANSV resolvió suspender la licencia de conducir de Agustina. La joven, que se había convertido en tendencia en las redes, fue informada de la decisión a través de un comunicado oficial de la agencia. "Una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque por otro incidente será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h", informó la agencia a través de un comunicado.

Además de la suspensión de su licencia, Agustina fue provista de un botón antipánico por las autoridades, dado que presentó una denuncia contra el jubilado por la agresión física.

Por otro lado, la ANSV aclaró que la decisión de retirar la licencia de Agustina fue tomada luego de recibir varias denuncias y de analizar los videos que circulaban en las plataformas sociales. "Luego de varias denuncias enviadas a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de su Licencia de Conducir, por poner en riesgo a terceros", agregó el comunicado oficial.