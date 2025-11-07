Este jueves se viralizó un video en el que se podía ver a un Renault 12, un auto con muchos años de historia, enfrentando un desafío poco común camino al Cajón de Almanza, Neuquén. Después de una fuerte lluvia, la calle se transformó en una laguna, con enormes acumulaciones de agua que parecían una barrera casi insuperable para cualquier vehículo. Sin embargo, el conductor, sin titubear, encaró la situación con una determinación que sorprendió a los testigos.

A pesar de las dificultades, el Renault 12, con su estructura robusta y la conocida resistencia de estos clásicos modelos, sorteó el tramo de ripio inundado como si fuera una camioneta 4x4. El vehículo, que ya recorrió muchas historias a lo largo de los años, se mantuvo firme ante el desafío, mientras su conductor guiaba con confianza y sin mostrar signos de duda.

La imagen de este auto luchando contra la tormenta comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, por la entereza que demostró el auto como el conductor.

El tramo, camino a Cajón de Almanza, de la localidad de Loncopué, se presentó como un verdadero obstáculo debido a las condiciones naturales del terreno, que tras la intensa tormenta en esa región de la provincia neuquina, se convirtió en un verdadero obstáculo para los habitantes del sector.