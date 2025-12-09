El incendio ocurrido en la noche del sábado en una vivienda de calle Libertad, de la ciudad de Neuquén, en el cual murió un hombre, dio un giro luego de conocer que podría haber sido intencional y que al momento hay dos personas detenidas, a la espera de la formulación de cargos.

El hecho ocurrió la noche del sábado en una vivienda de calle Libertad 726, donde asistieron dos dotaciones de Bomberos tras el aviso de incendio. Sin embargo cuando llegaron, entre las llamas y los restos encontraron el cuerpo de un hombre calcinado.

La vivienda, de una planta, se incendió con el único ocupante dentro, un hombre mayor de edad que fue encontrado por las autoridades en la habitación de la casa.

Al momento del hallazgo destacaron que se desconocía su identidad, ya que aunque estaba en la vivienda no había pertenencias personales, como documentos, que permitan reconocerlo. Las autoridades también habían manifestado que no se sabía si era el dueño o no del lugar, pero que era la única persona afectada y que al momento del hecho nadie más había resultado herido.

A partir del descubrimiento de la persona sin vida, procedieron a extinguir las llamas, enfriar, ventilar y preservar la escena, solicitando intervención del área de Siniestros y Judiciales para dar comienzo a la investigación.

Este martes, fuentes judiciales informaron que por el hecho hay dos personas detenidas, ya que el incendio habría sido intencional. Durante esta tarde se les formularán cargos.

El Ministerio Público Fiscal estará encargado de formularle los cargos respectivos, según el delito que se considere, y continuar con la investigación sobre la intencionalidad del siniestro. Aun no se sabe cómo inició el fuego ni quiénes son las personas detenidas.