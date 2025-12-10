San Martín de los Andes ya vive el clima de fin de año y este fin de semana lo celebrará con dos jornadas dedicadas a la Navidad Cordillerana. Habrá propuestas para todas las edades, pensadas para compartir en familia y disfrutar al aire libre.

El sábado la agenda será larga y variada: coros, danzas, humor y el show “El Cascanueces”, que llega con una mezcla de circo y fantasía que siempre sorprende. También habrá un momento participativo con “Cualquiera puede cantar”, y el día cerrará con la música de DJ Mily. El final de la noche estará marcado por el encendido del árbol navideño, que cada año se convierte en uno de los momentos más emotivos.

Desde temprano, chicos y grandes podrán sumarse a juegos, inflables, pintacaritas, tejo y un espacio de fotos para llevarse un recuerdo. Papá Noel también recorrerá el predio para saludar y recibir las cartas.

Múltiples shows

El domingo la celebración seguirá en la plaza, donde los food trucks y la música en vivo armarán una tarde ideal para compartir. El cierre estará a cargo de DJ NBA x NoReturnPoint, junto a “Demarte b2b Juan Miller”.

Con propuestas simples, música y aire de fiesta, la Navidad Cordillerana vuelve a reunir a la comunidad en un fin de semana que marca el inicio de la época más esperada del año.